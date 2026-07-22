Aura Ningrat dan Pembawa Rezeki, Ini 7 Weton yang Disebut Istimewa dalam Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai keberuntungan seseorang.

Beberapa weton tertentu sering disebut memiliki daya tarik tersendiri karena dianggap memancarkan aura positif, kewibawaan, dan pesona yang membuat seseorang terlihat lebih berkarisma. Hal tersebut dipercaya berasal dari perpaduan karakter, sikap, dan energi batin yang dimiliki.

Tidak hanya berkaitan dengan penampilan, aura yang melekat pada weton-weton tersebut juga kerap dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang, kemudahan dalam mencari rezeki, serta penghormatan dari lingkungan sekitar.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, pembahasan mengenai weton masih menjadi hal menarik bagi sebagian masyarakat sebagai bahan refleksi diri maupun pelestarian tradisi Jawa.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki aura mewah, berkelas, dan dikaitkan dengan keberuntungan dalam kehidupan.

1. Jumat Kliwon Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang tenang, misterius, namun memikat.

Sosoknya sering dianggap karismatik dan mampu menarik perhatian tanpa banyak bicara.

Kecenderungan spiritual dan daya pikat batin dari weton ini menjadikannya tampak mewah secara alami.

Rezeki pemilik weton ini cenderung lancar, terutama bila menekuni bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan, seni, atau hal-hal berbau spiritual.