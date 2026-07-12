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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 23 Juli 2026 | 08.35 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn akan mengalami ledakan dinamisme dan energi baru. Hari ini bisa menjadi hari yang ampuh untuk menangani masalah penting, baik pribadi maupun profesional. 

Ini mungkin hari paling kreatif, yang mungkin juga berperan dalam membina hubungan pribadi capricorn. Bagaimanapun, capricorn disarankan untuk memperhatikan kehidupan sehari-hari dan detail penting lainnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 23 Juli 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn sebaiknya tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena hal itu akan mengganggu. Terkait karir, dedikasi dan komitmen di tempat kerja akan membuat capricorn mengalami kenaikan gaji.

Sementara itu, makanlah dengan benar, lakukan olahraga, dan tidurlah dengan nyenyak agar capricorn merasa segar kembali. Terkait keuangan, capricorn akan mengalami peningkatan prospek keuangan dan dipercayakan dengan tanggung jawab penting.

Cinta Capricorn

Hasrat dalam hubungan semakin berkurang karena masalah pikiran menyita seluruh perhatian capricorn. Cobalah untuk tidak membawa masalah pekerjaan ke dalam hubungan, karena hal itu akan mengganggu perasaan romantis capricorn terhadap pasangan. 

Karir Capricorn

Pastikan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini. Dedikasi dan komitmen capricorn akan membuahkan hasil berupa kenaikan gaji. 

Editor: Hanny Suwindari
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