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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 23 Juli 2026 | 09.35 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Taurus. (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin kewalahan oleh serbuan komunikasi dari seseorang yang tidak diduga. Bisa jadi, orang ini tiba-tiba mengacaukan rencana taurus. 

Penting untuk beradaptasi dan menerima perubahan konstan yang akan datang. Jangan terlalu terpaku pada cara tertentu dalam melakukan sesuatu, sehingga taurus gagal melihat kebijaksanaan dalam pendekatan baru dan berbeda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 23 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mendengarkan apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik. Terkait karir, raih peluang karir yang memungkinkan taurus untuk memanfaatkan ketegasan dan metode inovatif dengan baik.

Sementara itu, taurus akan berhasil menghilangkan kebiasaan tidak sehat dengan tekad dan bantuan dari teman-teman. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.

Cinta Taurus 

Taurus mungkin salah paham dengan pasangan, sehingga mengakibatkan perasaan sakit hati di antara semua pihak. Dengarkan dengan saksama apa yang coba disampaikan pasangan, karena dia memiliki niat baik. 

Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh campur tangan teman yang bermaksud baik. Jangan hiraukan apa yang dikatakan teman dan percayai pasanganmu sepenuhnya.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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