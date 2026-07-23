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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 23 Juli 2026 | 09.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Seseorang mungkin merasa berkewajiban untuk memberikan pendapatnya, meskipun zodiak gemini tidak memintanya. Berhati-hatilah agar tidak mengabaikan informasi ini tanpa mempertimbangkannya dengan saksama. 

Pengetahuan ini datang karena suatu alasan, dan mungkin saja ini adalah informasi yang gemini butuhkan untuk melengkapi teka-teki. Jangan mengabaikan apa pun, betapapun esoterisnya hal tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 23 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu memberi pasangan hal-hal yang membahagiakan hari ini. Terkait karir, manfaatkan persaingan sehat di tempat kerja untuk memotivasi dan menunjukkan bakat.

Sementara itu, mulailah memprioritaskan kesehatan dan gemini akan melihat manfaatnya untuk waktu yang lama. Terkait keuangan, gemini harus bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif untuk memposisikan diri dengan kuat di tempat kerja dan bidang keuangan.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini bisa mencoba memberi pasangan hal-hal yang membahagiakan. Gunakan waktumu untuk mempererat hubungan dan memberi kenangan indah untuk dikenang.

Karir Gemini

Persaingan sehat di tempat kerja dapat memotivasi gemini untuk menunjukkan bakat. Ini akan mendorong gemini untuk bekerja dengan potensi penuh, berupaya mencapai target, dan unggul dari orang lain. 

Editor: Hanny Suwindari
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