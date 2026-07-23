Ramalan Zodiak Leo 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ketika menyangkut masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, zodiak leo perlu berhati-hati agar tidak sampai membiarkan orang lain mengambil kendali. Leo mungkin memiliki sikap yang cuek dalam hal ini, sehingga tergoda untuk membiarkan orang lain berpikir.

Sikap ini cenderung membawa leo menuju jalan yang salah. Mengambil tanggung jawab atas diri sendiri berarti berpikir untuk diri sendiri, jadi lakukanlah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 23 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memikirkan cara menjaga agar hubungan asmara saat ini tidak menjadi membosankan. Terkait karir, cobalah mengambil beberapa inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, atasi sumber stres yang membuat sakit dan nyeri dengan beristirahat hari ini. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Hari ini, leo perlu memikirkan cara menjaga agar hubungan asmara tidak menjadi membosankan. Leo dan pasangan telah begitu nyaman satu sama lain, sehingga sebagian percikan asmara terasa seperti sebuah normalitas dan sedikit membosankan.

Berkreasilah tentang bagaimana menanamkan kembali kesenangan ke dalam kehidupan romantismu. Leo akan terkejut dengan hasilnya.