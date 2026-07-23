Ramalan Zodiak Leo 23 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Ketika menyangkut masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, zodiak leo perlu berhati-hati agar tidak sampai membiarkan orang lain mengambil kendali. Leo mungkin memiliki sikap yang cuek dalam hal ini, sehingga tergoda untuk membiarkan orang lain berpikir.
Sikap ini cenderung membawa leo menuju jalan yang salah. Mengambil tanggung jawab atas diri sendiri berarti berpikir untuk diri sendiri, jadi lakukanlah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 23 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memikirkan cara menjaga agar hubungan asmara saat ini tidak menjadi membosankan. Terkait karir, cobalah mengambil beberapa inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir.
Sementara itu, atasi sumber stres yang membuat sakit dan nyeri dengan beristirahat hari ini. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.
Cinta Leo
Hari ini, leo perlu memikirkan cara menjaga agar hubungan asmara tidak menjadi membosankan. Leo dan pasangan telah begitu nyaman satu sama lain, sehingga sebagian percikan asmara terasa seperti sebuah normalitas dan sedikit membosankan.
Berkreasilah tentang bagaimana menanamkan kembali kesenangan ke dalam kehidupan romantismu. Leo akan terkejut dengan hasilnya.
Karir Leo
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!