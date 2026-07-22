5 Shio yang Disebut Memiliki Karakter Pembawa Keberuntungan dalam Urusan Uang

Ilustrasi shio kaya raya bersama pasangan dan menikmati hidup. Freepik
JawaPos.com – Dalam kehidupan, setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang mendukung kondisi keuangan mereka.
Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta kebiasaan mengelola uang menjadi beberapa faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Namun, dalam astrologi Tiongkok, karakter tertentu dari masing-masing shio juga dipercaya memiliki kaitan dengan cara seseorang menghadapi peluang dan keberuntungan.
Beberapa shio disebut memiliki sifat seperti cermat membaca kesempatan, berani mengambil langkah, serta pandai mengembangkan potensi yang dimiliki. Karakter tersebut kemudian sering dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang finansial.
Meski begitu, astrologi merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan penentu pasti mengenai kondisi kekayaan seseorang. Kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, perencanaan, dan keputusan dalam kehidupan nyata.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan rezeki dan keberuntungan finansial. Apakah shio Anda termasuk?
1. Kerbau
Shio Kerbau dikenal sabar dan teguh. Mereka sangat pandai mengelola uang dan membuat keputusan yang cerdas.
Mereka tidak menyia-nyiakan uang dan percaya pada pertumbuhan yang lambat namun stabil.
Selain itu, mereka tidak mengambil risiko besar dan selalu merencanakan masa depan.
Bahkan mereka menyukai hal-hal bagus, jadi akan bekerja keras untuk mendapatkannya.
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