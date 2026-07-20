Astrologi Ungkap 7 Makna Mimpi tentang Uang yang Jarang Diketahui, Penasaran?

ilustrasi orang yang tidur di atas tumpukan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Mimpi tentang uang menjadi salah satu pengalaman tidur yang cukup sering dialami dan kerap memunculkan rasa penasaran. Baik bermimpi menemukan uang, menerima uang, maupun memenangkan hadiah, setiap gambaran dalam mimpi dipercaya memiliki makna yang berbeda menurut penafsiran tertentu.
Dalam sudut pandang astrologi, mimpi yang berkaitan dengan uang tidak selalu diartikan sebagai pertanda datangnya kekayaan. Penafsirannya dapat berkaitan dengan kondisi emosional, harapan, rasa aman, hingga perubahan yang sedang atau akan dihadapi seseorang dalam kehidupannya.
Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut tujuh makna mimpi tentang uang menurut astrologi yang menarik untuk disimak. Apakah salah satunya sesuai dengan pengalaman yang pernah Anda alami?
1. Menerima uang
Jika bermimpi seseorang memberi Anda uang, itu menunjukkan bahwa Anda sekarang mampu dan cukup percaya diri untuk menerima hasil kesuksesan.
Jika Anda menerima uang dari orang yang dikenal, itu berarti orang tersebut ingin mendukung usaha Anda di masa depan.
Jika Anda menerima uang dari orang asing, itu berarti Anda mungkin mendapatkan keuntungan finansial dari tempat yang tidak terduga atau peluang baru.
2. Kehilangan uang
Mimpi kehilangan uang dianggap sebagai pertanda buruk. Dipercaya bahwa Anda sedang mengalami kecemasan atau hidup tidak terkendali.
Mimpi ini juga dapat berarti keputusan keuangan yang telah Anda ambil atau takuti untuk diambil.
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