Dipercaya Mudah Meraih Kemakmuran, Ini 7 Weton Istimewa dalam Primbon Jawa

Weton kaya, banyak rezeki dan hidup bergelimang harta kata Primbon Jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peluang besar untuk meraih kehidupan yang makmur. Orang-orang dengan weton tertentu dipercaya telah membawa aura keberuntungan sejak lahir, sehingga lebih mudah memperoleh rezeki dari berbagai kesempatan.
Selain memiliki kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang, mereka juga kerap mengalami keberuntungan yang datang tanpa diduga. Perpaduan antara kerja keras, kegigihan, dan keyakinan terhadap takdir dipercaya dapat mengantarkan pemilik weton tersebut menuju kehidupan yang berkecukupan dan penuh kemakmuran.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Bara Raja Cirebon, disebutkan bahwa ada tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi besar untuk memperoleh rezeki melimpah dan menikmati kehidupan yang sejahtera.
1. Kamis Pahing
Mereka yang lahir pada weton ini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi namun tetap rendah hati. Kepribadian mereka mencerminkan kesadaran penuh akan potensi diri tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain.
Aura positif yang mereka pancarkan secara natural mampu menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Kombinasi antara kedisiplinan tinggi, jiwa sosial yang besar, dan ketulusan dalam membantu sesama menjadikan mereka magnet rezeki yang luar biasa.
2. Kamis Legi
Individu dengan weton ini memiliki tingkat empati yang luar biasa tinggi, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain secara mendalam. Karisma alamiah yang mereka miliki membuat mereka mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari berbagai kalangan.
Kecerdasan mereka tercermin dari cara berkomunikasi yang bijaksana dan kemampuan mengambil keputusan yang matang. Sifat peka dan gemar menolong dengan tulus menjadikan mereka sosok yang dihormati sekaligus disayangi.
3. Jumat Legi
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