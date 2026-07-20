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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 05.30 WIB

8 Weton yang Diprediksi Memiliki Peluang Meraih Kesuksesan dan Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Weton diramal raih kesuksesan dan puncak kekayaan kata primbon jawa. (Freepik/ benzoix) - Image

Weton diramal raih kesuksesan dan puncak kekayaan kata primbon jawa. (Freepik/ benzoix)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki karakter istimewa dan peluang besar untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Weton-weton tersebut dipercaya membawa potensi positif yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan.

Pemilik weton ini disebut memiliki berbagai kelebihan, mulai dari kemampuan melihat peluang, ketekunan dalam berusaha, hingga keberuntungan yang membantu membuka jalan menuju pencapaian lebih besar. Berbagai kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha diyakini dapat menjadi faktor pendukung bagi perkembangan kehidupan mereka.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, keberhasilan yang diraih tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga mencakup pencapaian, kewibawaan, dan kemampuan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan usaha yang konsisten, potensi tersebut dipercaya dapat berkembang secara maksimal.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan dan mencapai puncak kemakmuran dalam perjalanan hidupnya.

1. Minggu Pahing

Minggu Pahing dengan neptu 14 dikenal sebagai pribadi dengan aura kepemimpinan yang melekat sejak usia dini.

Mereka memiliki pembawaan tenang dan matang sehingga sering disegani bahkan oleh orang yang lebih tua.

Orang Minggu Pahing diberkahi intuisi spiritual yang kuat dengan kemampuan merasakan firasat atau mimpi yang kemudian menjadi kenyataan.

Dalam lingkungan profesional, mereka mengalami kemajuan karir bukan karena mencari perhatian melainkan berkat dedikasi dan tanggung jawab yang tulus.

Finansial mereka seolah ditarik oleh energi semesta yang mengalir deras ketika mereka berani memimpin dan mengambil tanggung jawab.

2. Rabu Wage

Rabu Wage dengan neptu 11 merupakan sosok pendiam namun memberikan dampak besar dalam setiap langkahnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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