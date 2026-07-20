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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 05.48 WIB

5 Shio yang Diprediksi Mendapat Peluang Rezeki Besar dan Kemakmuran Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio ketiban rezeki (Drobotdean/Magnific) - Image

Ilustrasi shio ketiban rezeki (Drobotdean/Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang diyakini sedang berada dalam periode penuh keberuntungan, terutama dalam hal rezeki dan peningkatan kondisi finansial. Mereka disebut memiliki peluang besar untuk memperoleh berbagai kesempatan yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan.

Keberuntungan tersebut dipercaya dapat datang melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan bisnis, kemajuan karier, hingga kesempatan baru yang muncul secara tidak terduga. Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat bagi pemilik shio tertentu untuk mengembangkan potensi dan meraih hasil yang lebih besar.

Bagi shio yang masuk dalam daftar tersebut, fase ini diyakini menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kehidupan yang lebih mapan. Dengan usaha dan kemampuan memanfaatkan kesempatan, mereka dipercaya dapat membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang menurut astrologi Tionghoa dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki besar dan peningkatan kekayaan.

1. Kerbau

Lahir di tahun 1973, 1985, 1997, atau 2009, Anda memiliki karakter pekerja keras dan konsistensi yang menjadi modal utama dalam perjalanan menuju puncak kesuksesan.

Menjelang akhir bulan ini, Anda akan merasakan fokus dan kestabilan mental yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Energi positif yang menyelimuti akhir bulan akan sangat mendukung perencanaan investasi jangka panjang dan membuka peluang-peluang kolaborasi strategis yang menguntungkan.

Penghargaan terhadap dedikasi Anda akan datang dalam bentuk yang tidak terduga, mulai dari insentif istimewa hingga kesempatan menjalin kemitraan bisnis yang kokoh dan menjanjikan.

Tetaplah jaga integritas dan kegigihan yang selama ini menjadi ciri khas Anda karena hasil kerja keras yang telah ditanam akan membuahkan hasil berlipat ganda.

Dukungan dari lingkungan sekitar juga akan semakin memperkuat posisi Anda dalam meraih pencapaian yang lebih tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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