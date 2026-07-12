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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 21 Juli 2026 | 09.25 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 21 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific)

JawaPos.com - Anggota keluarga atau teman dekat zodiak pisces akan membawa kebahagiaan. Jangan malu untuk memuji mereka. Hari ini baik untuk bersukacita, karena seseorang yang pisces sayangi, kemungkinan akan mencapai sesuatu yang patut diperhatikan. 

Jangan lupa untuk mengucapkan selamat dan memberi mereka tepukan di punggung. Hal ini lebih dari sekadar hadiah biasa, yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kegembiraan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 21 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu bersikap diplomatis dan objektif agar situasi dalam hubungan asmara kembali normal. Terkait karir, jangan putus asa saat menghadapi masalah dan anggaplah hal itu sebagai tantangan.

Sementara itu, mulailah berolahraga karena kesehatan pisces cukup stabil dan pola makan membaik. Terkait keuangan, pertahankan pemikiran positif dan teruslah tekun untuk meraih kesuksesan dan menangani situasi sulit.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces akan berperan sebagai penengah saat beberapa ketegangan muncul di dalam hubungan. Tampaknya, pisces adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

Bersikaplah diplomatis dan objektif dalam melakukan pendekatan, dan situasi akan segera kembali normal. Jika membutuhkan sedikit waktu untuk menjauh dari pasangan, lakukanlah.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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