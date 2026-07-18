Sekjen Kemendagri: HUT ke-344 Bandar Lampung, Momentum Perkuat Ekonomi Daerah

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ajakan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Bandar Lampung Expo 2026 di Gedung Graha Mandala Alam, Kota Bandar Lampung, Lampung, Jumat (17/7/2026).

Tomsi mengatakan, Bandar Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,72 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga meraih berbagai penghargaan, termasuk di bidang pengembangan UMKM.

"Melalui momentum hari ulang tahun ke-344 ini marilah kita memperkuat komitmen bersama menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang pertumbuhan ekonominya kuat," ujarnya.

Menurut Tomsi, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya tercermin dari capaian indikator statistik, tetapi juga harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan Bandar Lampung Expo menjadi sarana untuk memperlihatkan hasil pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal.

"Kalau dari angka-angka mungkin itu hanya sekadar angka-angka, tapi dari hasilnya bisa kita lihat bersama dalam beberapa hari kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan UMKM kita," katanya.

Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. (Istimewa).

Ia menambahkan, sejumlah indikator juga menunjukkan tren yang positif, seperti meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dan menurunnya tingkat pengangguran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dengan kekompakan kita, dengan kebersamaan kita, maka kemajuan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan harapannya agar Kota Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota yang maju, mandiri, inovatif, tangguh, berbudaya, dan sejahtera. Ia juga berharap Bandar Lampung Expo 2026 berlangsung aman, tertib, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.