SUMBAKKOKJIL Season 2 Resmi Kembali, Hadirkan Urban Legend dan Cerita Hantu

JawaPos.com – Mnet Plus mengumumkan kembalinya variety show horor "SUMBAKKOKJIL" untuk musim kedua.

Dirilis dari soompi, program survival bertema petak umpet yang sukses menarik perhatian penggemar K-pop ini dijadwalkan tayang pada Juli dengan konsep yang lebih menegangkan dan penuh cerita.

Di musim pertamanya, para idol K-pop harus bertahan selama 4.444 detik sambil menghindari sosok misterius yang memburu mereka di lokasi gelap.

Deretan grup populer seperti TREASURE, NCT WISH, RIIZE, ZEROBASEONE, TXT, ALLDAY PROJECT, TWS, hingga BOYNEXTDOOR berhasil menghadirkan momen-momen penuh ketegangan yang membuat penonton ikut larut dalam suasana.

SUMBAKKOKJIL Season 2 menghadirkan format berbasis cerita yang terinspirasi dari urban legend dan kisah-kisah hantu populer.

Kali ini, para peserta bukan hanya bersembunyi dari sang pemburu, tetapi juga harus berperan sebagai karakter dalam sebuah cerita dan mencari jalan keluar dari dunia misterius yang penuh ancaman.

Musim terbaru dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif.

Mereka ingin para peserta benar-benar merasakan sensasi seolah terjebak di dalam legenda urban, sehingga ketegangan tidak hanya berasal dari permainan bertahan hidup, tetapi juga dari alur cerita yang terus berkembang.

Meski tanggal penayangan perdananya masih dirahasiakan, episode pertama SUMBAKKOKJIL Season 2 dipastikan akan hadir pada Juli.