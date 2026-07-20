10 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Rezeki bagi Lingkungan Sekitar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang memiliki keberuntungan finansial paling besar. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki karakter istimewa dalam urusan rezeki dan keberuntungan. Pemilik weton tersebut dipercaya tidak hanya mampu membangun kesejahteraan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya.
Mereka kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dalam melihat peluang, kemampuan mengelola keuangan, serta sikap yang membuatnya dipercaya oleh keluarga maupun lingkungan. Berbagai potensi tersebut diyakini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam perjalanan hidup mereka.
Dengan kepribadian yang kuat dan penuh tanggung jawab, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan peran sebagai penggerak kemajuan ekonomi di lingkungannya. Keberhasilan yang diraih dipercaya dapat memberikan manfaat lebih luas bagi orang-orang terdekat.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sepuluh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi besar dalam urusan rezeki dan dapat membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya.
1. Senin Legi
Senin Legi memiliki neptu 9, gabungan dari hari Senin (4) dan pasaran Legi (5), mencerminkan pribadi dengan aura ketenangan yang tetap disegani lingkungannya.
Kepemilikan Senin Legi dalam primbon Jawa dikenal memiliki pancaran kewibawaan yang cukup kuat dengan karakter umum cenderung bijaksana, sabar, dan penuh pertimbangan dalam bertindak.
Individu kelahiran Senin Legi seringkali dihormati karena kematangan berpikir, bukan karena suka mendominasi, serta disukai banyak orang berkat sikap rendah hati dan tidak suka pamer namun tetap memiliki karisma tersendiri.
Tantangan terbesar bagi mereka ialah terkadang terlalu pendiam atau kurang tegas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak lain, meski begitu mereka tetap sering dipilih menjadi pemimpin baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun spiritual.
2. Kamis Kliwon
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