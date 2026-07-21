Dewi Fortuna Diyakini Berpihak, 3 Zodiak Ini Berpotensi Raih Keberuntungan Besar Pekan Depan

Ilustrasi Zodiak yang Diprediksi Paling Beruntung. (freepik)
JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi, periode 21 hingga 27 Juli 2026 diperkirakan membawa angin segar bagi tiga zodiak yang disebut akan menikmati keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya. Pekan tersebut diyakini menjadi waktu yang tepat untuk memulai perubahan positif sekaligus membuka berbagai peluang baru.
Dalam kepercayaan astrologi, Dewi Fortuna digambarkan memberikan keberuntungan kepada zodiak-zodiak tertentu. Mereka diprediksi berpeluang memperoleh rezeki, kabar baik, maupun kesempatan tak terduga yang dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan.
Mengutip laporan The Mus, berikut tiga zodiak yang disebut menjadi favorit Dewi Fortuna sepanjang pekan 21-26 Juli 2025.
1. Cancer
Minggu depan mungkin dimulai dengan kejutan yang menyenangkan.
Cancer akan memiliki kesempatan untuk beristirahat, menyegarkan diri, dan fokus pada perencanaan keuangan.
Selain itu, pada pekan depan disarankan untuk membatalkan langganan yang tidak perlu, menutup akun lama, dan mengatur pengeluaran.
Di akhir minggu, Anda akan merasakan gelombang motivasi.
Gunakan itu sebagai batu loncatan untuk melangkah ke level berikutnya dan mempersiapkan kesuksesan di bulan Agustus 2026.
2. Leo
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