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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.23 WIB

Punya Jiwa Pebisnis, 4 Shio Ini Diyakini Mudah Meraih Kesuksesan Finansial

Shio Dapat Banyak Rezeki Berkat Berdagang. (unsplash.com) - Image

Shio Dapat Banyak Rezeki Berkat Berdagang. (unsplash.com)

JawaPos.com -- Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang mendukung kesuksesan di bidang usaha dan perdagangan. Mereka disebut memiliki kemampuan alami dalam melihat peluang, membangun hubungan dengan orang lain, serta menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis.

Karakter seperti percaya diri, pantang menyerah, dan pandai mengambil keputusan membuat sejumlah shio dianggap memiliki potensi lebih besar untuk berkembang dalam dunia dagang. Tak heran, mereka kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh keuntungan dan kehidupan yang lebih mapan.

Memasuki tahun 2026, sejumlah shio dipercaya berada dalam fase yang mendukung perkembangan usaha, terutama bagi mereka yang aktif mencari peluang dan berani mengambil langkah dalam dunia bisnis.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki bakat berdagang dan berpotensi meraih kesuksesan finansial.

1.       Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki sifat cerdas, teliti, dan sangat jeli dalam membaca situasi. Dalam dunai dagang, kemampuan membaca kebutuhan pasar sangatlah penting.

Pemilik Shio Tikus memiliki insting untuk tahu kapan harus ambil stok, kapan harus menjual, dan kepada siapa harus bermitra.

Tahun ini bagi Shio Tikus yang serius berdagang akan banyak pelanggan datang, bahkan tanpa promosi besar. Ini adalah waktu panen dari kecerdasan yang selama ini mereka asah diam-diam.

2.       Shio Ular

Dalam diamnya Shio Ular memiliki sifat pemikir strategis, mereka tidak gegabah, dan selalu mencari momen yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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