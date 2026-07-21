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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.00 WIB

5 Zodiak yang Dipercaya Punya Insting Bisnis dan Jalan Menuju Kesuksesan, Apa Saja?

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik)

JawaPos.com – Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang seolah selalu menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau berhasil mencapai target yang diinginkan? Bagi sebagian orang, keberuntungan dalam urusan finansial terlihat datang lebih mudah dibandingkan yang lain.

Dalam kepercayaan astrologi, karakter dan kecenderungan tertentu dari beberapa zodiak disebut dapat mendukung kemampuan mereka dalam mengelola peluang, mengejar ambisi, serta meraih kesuksesan. Sifat seperti percaya diri, kreatif, dan pandai mengambil keputusan sering dikaitkan dengan pencapaian finansial yang lebih baik.

Mengutip laporan AstroTalk, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki kemampuan menarik peluang, menghasilkan uang, dan mencapai kesuksesan dalam perjalanan hidupnya.

1. Taurus

Taurus mencintai kehidupan yang baik. Mereka menyukai pakaian bagus, makanan enak, dan rumah yang damai.

Namun, mereka juga bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan tersebut.

Taurus pandai mengelola uang dan tidak pernah menyia-nyiakannya.

Mereka bergerak perlahan tetapi membuat pilihan yang cerdas. Mereka menabung, merencanakan masa depan, dan membangun masa depan yang cerah.

Seolah-olah mereka punya bakat istimewa untuk menarik uang dan menjaganya tetap aman.

2. Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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