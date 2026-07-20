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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 21 Juli 2026 | 06.30 WIB

5 Shio yang Dipercaya Berpeluang Meraih Kekayaan dan Keberuntungan Menurut Astrologi Tionghoa

Ilustrasi shio paling mengejutkan yang berpotensi kaya raya. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling mengejutkan yang berpotensi kaya raya. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, tahun 2026 disebut menjadi periode yang membawa peluang besar bagi sejumlah shio dalam urusan rezeki dan perkembangan finansial. Beberapa di antaranya diyakini memiliki kesempatan untuk mengalami peningkatan kehidupan yang signifikan.

Keberuntungan tersebut dipercaya dapat hadir melalui berbagai jalur, seperti kemajuan bisnis, peluang karier, hingga hubungan dengan orang-orang yang memberikan dampak positif. Berbagai kesempatan yang muncul disebut dapat menjadi langkah menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

Namun, potensi keberhasilan tetap berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan peluang, bekerja keras, dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan usaha yang konsisten, pemilik shio tertentu diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang menurut astrologi Tionghoa dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan dan keberuntungan.

1. Kerbau

Para pemilik shio Kerbau khususnya kelahiran tahun 1973, 1985, 1997, dan 2009 akan mengalami masa kestabilan finansial yang luar biasa menjelang penghujung bulan.

Anda yang dikenal dengan sifat pekerja keras dan konsisten akan melihat hasil nyata dari upaya berkelanjutan yang telah Anda tanamkan selama ini.

Energi kosmik akhir bulan sangat mendukung untuk melakukan investasi jangka panjang serta menjalin kerja sama strategis dengan mitra bisnis potensial.

Jangan terkejut jika tiba-tiba menerima bonus besar atau tawaran kemitraan usaha yang menguntungkan dari sumber yang sama sekali tidak Anda duga sebelumnya.

Kunci sukses Anda terletak pada kemampuan mempertahankan integritas dan keuletan dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul di hadapan.

Lingkungan sekitar juga akan memberikan dukungan positif yang memperkuat potensi pertumbuhan finansial Anda di periode ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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