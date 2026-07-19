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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 20 Juli 2026 | 01.30 WIB

5 Shio Disebut Bakal Hidup Penuh Kekayaan, Mereka Akan Sukses di Sisa Tahun 2026, Cek Shiomu!

ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan astrologi Timur memprediksi lima shio akan menikmati keberlimpahan rezeki dan kesuksesan di sisa tahun 2026. 

Memasuki paruh kedua hingga penghujung tahun 2026, banyak orang berharap kondisi kehidupan semakin membaik, terutama dalam hal keuangan, karier, dan usaha. 

Menurut astrologi Timur, perubahan energi yang terjadi pada sisa tahun ini membawa peluang besar bagi beberapa shio untuk menikmati fase yang lebih menguntungkan. 

Momentum tersebut diyakini menjadi waktu yang tepat untuk memetik hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir.

Dalam astrologi Tiongkok, kekayaan bukan hanya diartikan sebagai bertambahnya uang atau aset. 

Energi keberlimpahan juga mencakup datangnya peluang bisnis, kenaikan karier, relasi yang mendukung perkembangan hidup, hingga kemampuan mengelola rezeki dengan lebih bijaksana. 

Karena itu, shio yang diprediksi beruntung tetap dituntut untuk memanfaatkan setiap kesempatan dengan penuh perhitungan agar hasilnya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Ramalan shio sering dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk melihat potensi yang sedang berkembang. 

Meski bukan kepastian mengenai masa depan, banyak orang memanfaatkannya sebagai motivasi agar lebih optimistis dalam menyambut peluang dan mengambil keputusan penting.

Dirangkum dari laman Your Tango yang membahas prediksi astrologi Timur mengenai shio-shio yang diperkirakan menikmati keberlimpahan dan kesuksesan sepanjang sisa tahun 2026

Berikut lima shio yang disebut bakal hidup penuh kekayaan.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang paling bersinar sepanjang sisa tahun 2026. 

Energi astrologi menunjukkan bahwa berbagai usaha yang telah dilakukan dengan konsisten mulai memberikan hasil yang nyata. 

Editor: Novia Tri Astuti
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