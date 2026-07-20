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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 23.12 WIB

Masa Sulit Mulai Berlalu, Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Kembali Bersinar

ilustrasi orang yang kuat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu pernah menghadapi tantangan, kegagalan, maupun masa-masa yang penuh tekanan. Meski tidak mudah untuk melewatinya, pengalaman tersebut sering kali menjadi bagian dari proses menuju perubahan dan pertumbuhan diri.

Menurut astrologi, beberapa zodiak diprediksi akan memasuki fase yang lebih positif setelah berhasil melewati berbagai rintangan. Mereka diyakini memiliki peluang untuk bangkit, memulai lembaran baru, serta memanfaatkan kesempatan yang datang dengan lebih percaya diri dan optimistis.

Mengutip ulasan dari Times of India, berikut empat zodiak yang diperkirakan mampu bangkit kembali setelah menghadapi masa sulit dan siap melangkah menuju fase kehidupan yang lebih baik.

1. Cancer

Cancer sering kali terjerumus ke dalam kesulitan yang mendalam, terutama ketika menyangkut keluarga dan emosi.

Namun, begitu mulai pulih, tidak ada yang bisa menghentikan mereka.

Setelah setiap fase sulit, mereka mendapatkan kembali kekuatan dan memprioritaskan keseimbangan emosional.

Setelah melewati masa sulit, mereka sering membangun hubungan yang lebih sehat dan menemukan potensi batinnya.

2. Scorpio

Scorpio dikenal sebagai phoenix di antara zodiak. Mereka menganggap serius kemunduran dan hal ini sering kali mengakibatkan perubahan internal yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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