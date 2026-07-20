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Senin, 20 Juli 2026 | 23.25 WIB

3 Zodiak yang Dapat Keberuntungan di Bulan Juli 2026, Hidupnya Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi

Ilustrasi Rezeki./(Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki./(Freepik)

JawaPos.com - Pertengahan tahun kuda api dalam penerawangan astrolog dikatakan akan menjadi periode di mana hoki hadir.

Keberuntungan dimungkinkan akan memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek pada hidup seseorang.

Bahkan beberapa di antaranya bisa menemukan jalan terbaiknya kembali hingga bisa menjalani hidup dengan lebih gembira.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan mendapatkan keberuntungan di bulan Juli 2026 saat hidupnya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.

1. Zodiak Gemini

Dalam keyakinan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan punya keberuntungan di bulan Juli 2026 ini.

Hoki diyakini akan membawa banyak kebaikan pada mereka di mana salah satunya jalan untuk memperbaiki ekonomi.

Astrolog meyakini, banyak jalan baru terbuka di mana rezeki bisa mengalir dari jalan tersebut langsung ke hidup mereka.

Dengan sedikit ketelatenan dan pengorbanan, maka pundi-pundi rupiah dapat mengalir deras langsung ke kantung pribadi.

2. Zodiak Sagitarius

Editor: Hanny Suwindari
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