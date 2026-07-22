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Niko Sulpriyono
Kamis, 23 Juli 2026 | 02.58 WIB

5 Zodiak Ini Diprediksi Menjadi Magnet Kekayaan di Akhir Juli 2026, Apakah Zodiak Anda Masuk Daftar?

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik) - Image

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang penghujung Juli 2026, berbagai ramalan tarot kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peruntungan finansial. 

Salah satu pembacaan tarot menyebutkan bahwa terdapat lima zodiak yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kekayaan secara tiba-tiba pada akhir bulan.

Dalam pembacaan tersebut, kekayaan tidak selalu dimaknai sebagai memperoleh uang dalam jumlah besar secara instan. 

Keberuntungan juga dapat hadir melalui peluang bisnis, pekerjaan baru, investasi yang memberikan hasil positif, hingga dukungan dari orang-orang terdekat yang membawa perubahan dalam kondisi ekonomi.

Perlu dipahami bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, memanfaatkan peluang, dan tetap optimistis dalam menghadapi masa depan. 

Berikut 5 zodiak yang diprediksi menjadi magnet kekayaan di akhir Juli 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (22/07).

1. Aries

Aries menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki peluang besar memperoleh keberuntungan finansial pada akhir Juli 2026

Dalam pembacaan tarot, Aries mendapatkan kartu The Emperor, yang melambangkan kekuatan, kepemimpinan, dan ambisi besar dalam mencapai tujuan.

Kartu tersebut menggambarkan bahwa Aries sedang berada dalam fase membangun sesuatu yang besar. 

Editor: Hanny Suwindari
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