Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.58 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Diberi Uang Besar di Akhir Juli 2026, Apakah Anda Termasuk yang Paling Beruntung?

Ilustrasi Diberi uang besar (Freepik) - Image

Ilustrasi Diberi uang besar (Freepik)

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya Juli 2026, banyak orang berharap adanya perubahan positif dalam kondisi keuangan. 

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah ramalan tarot mengenai shio yang diprediksi memperoleh uang dalam jumlah besar dari seseorang. 

Rezeki tersebut dipercaya dapat datang dari berbagai sumber, mulai dari pasangan, keluarga, sahabat, atasan, hingga rekan bisnis.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, datangnya rezeki tidak selalu berasal dari hasil pekerjaan semata. 

Ada kalanya keberuntungan hadir melalui bantuan orang lain, penghargaan atas kerja keras, atau bentuk apresiasi yang selama ini tidak pernah diduga sebelumnya. 

Momentum inilah yang dipercaya sedang menghampiri beberapa shio di penghujung Juli 2026.

Perlu dipahami bahwa ramalan tarot bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan kepastian. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap optimistis, memperluas relasi, dan terus memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. 

Berikut empat shio yang disebut memiliki peluang besar menerima uang dalam jumlah besar di akhir Juli 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube CS Geteda pada Selasa (21/07).

1. Shio Naga

Shio Naga menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan finansial paling besar pada akhir Juli 2026. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Messi Dikritik Usai Coba Manfaatkan Aturan Baru FIFA di Final Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Messi Dikritik Usai Coba Manfaatkan Aturan Baru FIFA di Final Piala Dunia

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.50 WIB

BGN Pastikan Ribuan Motor Listrik Sitaan Korupsi MBG Bakal Dimanfaatkan - Image
Nasional

BGN Pastikan Ribuan Motor Listrik Sitaan Korupsi MBG Bakal Dimanfaatkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 03.36 WIB

Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Ujicoba Melawan Persebaya, Fariz Julinar Maurisal Berikan Motivasi untuk Skuad PSIS Semarang

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.59 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore