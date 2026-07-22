Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Kamis, 23 Juli 2026 | 02.33 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Mimpinya akan Terwujud di Akhir Bulan Juli 2026, Hal Indah Segera Datang

Ilustrasi magnet rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, beberapa orang dikatakan akan punya keberuntungan di tahun 2026 ini.

Hoki dimungkinkan akan membantu orang-orang ini dalam meraih keinginan atau mimpi yang dipunya.

Malahan tidak hanya tujuan yang tercapai tetapi juga hadirnya kebaikan lain yang turut bisa menyenangkan hati.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan mimpinya akan terwujud di akhir bulan Juli saat hal indah datang ke dalam hidup.

1. Zodiak Libra

Dalam ramalan astrolog, keinginan dari mereka yang berzodiak libra dikatakan dapat segera terwujud di tahun 2026 ini.

Dalam waktu dekat, apa yang begitu mereka inginkan itu sangat mungkin bisa diraih berkat hadirnya hoki.

Keberuntungan dimungkinkan membuka serangkaian jalan sehingga tujuan yang dipunya pun jadi makin terasa dekat. 

Harapan seperti memiliki motor baru untuk kebutuhan bekerja pun bisa didapatkan karena adanya kemudahan dalam prosesnya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
KPK Terima Laporan Dugaan Harta Tak Wajar yang Libatkan Mantan Jaksa dan Hakim - Image
Kasuistika

KPK Terima Laporan Dugaan Harta Tak Wajar yang Libatkan Mantan Jaksa dan Hakim

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.11 WIB

Lulusan SMA Taruna Nusantara di Kabinet Prabowo, dari AHY hingga Kepala BGN Sudaryono yang Baru Dilantik - Image
Nasional

Lulusan SMA Taruna Nusantara di Kabinet Prabowo, dari AHY hingga Kepala BGN Sudaryono yang Baru Dilantik

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.09 WIB

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Dana Hibah Pokmas APBD Jatim - Image
Kasuistika

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Dana Hibah Pokmas APBD Jatim

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.02 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore