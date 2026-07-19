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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.22 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Hari ini adalah pertanda baik bagi zodiak taurus untuk melakukan pencapaian dalam bisnis dan keuangan. Investasi jangka panjang, baik waktu maupun dana, akhirnya membuahkan hasil. 

Peluang baru juga bisa datang menghampiri taurus. Ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan proyek lama. Tetapi jika harus mengerjakan proyek baru, seharusnya taurus tetap berhasil. Rayakan dengan memanjakan diri membeli pakaian baru. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 19 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus memikirkan ​​tentang apa yang dicari dalam pasangan dan jangan sampai memilih orang yang salah. Terkait karir, cobalah mencari tempat yang tenang untuk bekerja agar taurus terhindar dari gangguan.

Sementara itu, lakukan peregangan dan olahraga ringan untuk meringankan gejala nyeri yang dirasakan. Terkait keuangan, tekanan kerja akan membuat taurus sibuk dan meletakkan dasar untuk memperoleh penghasilan yang solid.

Cinta Taurus 

Hari ini, cobalah jujur ​​tentang apa yang dicari dalam sosok seorang pasangan. Taurus cenderung mencari kualitas yang ada pada orang yang salah. 

Jujurlah pada diri sendiri dan pikirkan tentang kebahagiaan jangka panjangmu. Pilihlah seseorang yang menghormati dan dapat membantumu bahagia.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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