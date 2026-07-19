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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.52 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Zodiak scorpio akan menghadapi masalah dan berada dalam suasana hati yang buruk karena hal ini. Cobalah untuk tetap tenang dan fokus. Mungkin, ada beberapa masalah kecil di tempat kerja. Scorpio harus waspada karena kemungkinan akan berada di lingkungan orang-orang yang tidak diinginkan. 

Hal itu akan merusak reputasi dan citra scorpio. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, namun tetaplah berhati-hati dengan orang-orang di sekitarmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 19 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu bersikap penuh kasih sayang dan tidak membuat pasangan merasa bersalah karena sedang tidak memiliki waktu bersama. Terkait karir, scorpio harus menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan hari ini.

Sementara itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk keluar menghirup udara segar serta berolahraga. Pada ranah keuangan, tanggapi ide-ide baru dalam bisnis secara positif agar perubahan yang terjadi berjalan sesuai keinginan scorpion

Cinta Scorpio

Hari ini, scorpio merasa sedikit kesepian dan gelisah karena pasangan sedang sibuk dengan pekerjaan. Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas dan ingatlah bahwa semua orang memiliki hari-hari yang sibuk. 

Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah, karena harus meluangkan waktu bersama scorpio yang sebenarnya tidak sedang dimiliki.

Karir Scorpio

Hari ini mungkin terasa cukup sepi setelah periode kerja yang sangat berat baru-baru ini. Setelah berjam-jam bekerja di kantor, scorpio senang dengan perubahan ini. Cobalah untuk menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan hari ini.

Kesehatan Scorpio

Hari ini akan membangkitkan perasaan sejahtera di dalam diri scorpio. Nikmati periode ini, karena akhir-akhir ini hal itu tidak terjadi. 

Nyeri tubuh akan mereda, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk keluar menghirup udara segar dan berolahraga. Pola makan scorpio umumnya baik, tetapi kecenderungan malas akhir-akhir ini menyebabkan scorpio sering ngemil. Waspadai kecenderungan ini.

Keuangan Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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