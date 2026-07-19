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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Beberapa masalah akan timbul bagi zodiak aries hari ini, jadi berhati-hatilah dalam segala hal yang dilakukan. Secara profesional, figur otoritas mungkin akan membuat beberapa masalah bagi aries hari ini. Namun, apa pun yang terjadi, aries perlu menghadapinya dengan tenang hingga keadaan membaik.

Zodiak taurus berada dalam suasana hati yang gembira. Taurus bisa menghabiskan sepanjang hari untuk meningkatkan status keuangan jika merupakan seorang pengusaha. 

Cobalah untuk melacak dan merencanakan pengeluaran dengan manajemen yang lebih baik. Jangan khawatir, karena taurus tidak akan kehilangan apa pun saat bersikap ekstra hati-hati. 

Ini justru akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan finansial taurus. Taurus akan menemukan cara untuk meningkatkan prospek keuangan menjelang akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 19 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menghilangkan keraguan tentang calon pasangan dengan meminta pendapat teman dan keluarga. Terkait karir, tugas-tugas penting, strategi, dan perencanaan aries akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, meditasi dan yoga akan membantu aries untuk mengendalikan emosi dan memberi perasaan sejahtera. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.

Cinta Aries

Hari ini, cobalah menghilangkan keraguan apa pun yang dimiliki tentang calon pasangan. Jika memiliki kekhawatiran besar atau keraguan tentangnya, jangan menyimpannya sendiri. Bicarakan dengan teman dan keluarga, kemudian mintalah pendapat mereka. Selalu percayai instingmu dalam memilih pasangan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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