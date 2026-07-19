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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Zodiak Leo 19 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Bersiaplah untuk bekerja keras mewujudkan impianmu hari ini, zodiak leo. Kesuksesan pasti akan datang, meskipun mungkin tidak secepat yang diinginkan. Banyak surat dan panggilan telepon penting akan datang, dan membuatmu sibuk. 

Namun, jangan sampai menjadi terlalu stres. Luangkan waktu secara berkala sepanjang hari untuk duduk tenang dan memulihkan energimu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 19 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Ada baiknya zodiak leo membicarakan beberapa masalah yang muncul saat ini dengan pasangan. Terkait karir, nikmati waktu bersama teman-teman setelah mengalami beberapa kekacauan di kantor.

Sementara itu, tingkat stres yang rendah akan membantu menurunkan tekanan darah dan membuat leo merasa lega. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.

Cinta Leo

Pasangan sedang agresif akhir-akhir ini, sehingga ada baiknya leo membicarakan beberapa masalah yang muncul saat ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginan dengan jelas untuk terhindar dari kesalahpahaman. Kalian berdua perlu lebih terbuka untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman.

Karir Leo

Hari ini, leo ingin kembali normal setelah mengalami beberapa kekacauan di kantor baru-baru ini. Cobalah bersantai dan menikmati waktu bersama teman-teman. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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