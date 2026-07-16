Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 19.14 WIB

3 Shio Ini Paling Kuat Menarik Keberuntungan Bertubi-tubi hingga Akhir Juli 2026

Ilustrasi shio yang menarik keberuntungan (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang menarik keberuntungan (freepik)

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tiongkok menyebutkan ada tiga shio yang diprediksi paling kuat menarik keberuntungan hingga akhir Juli 2026. 

Memasuki paruh kedua Juli 2026, dinamika energi dalam astrologi Tiongkok diperkirakan mengalami perubahan yang cukup signifikan. 

Pergeseran pengaruh elemen harian dan bulanan diyakini menciptakan peluang baru bagi beberapa shio untuk menikmati fase yang lebih menguntungkan, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Bagi sebagian orang, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk rezeki yang datang secara tiba-tiba. 

Dalam pandangan astrologi, hoki juga dapat berupa bertemunya orang yang tepat, terbukanya peluang karier, membaiknya hubungan dengan keluarga, hingga keberhasilan menyelesaikan masalah yang selama ini menghambat langkah. 

Momentum seperti inilah yang dipercaya sedang mengiringi beberapa shio hingga penghujung Juli 2026.

Dirangkum dari laman Your Tango, yang mengulas pengaruh energi astrologi terhadap sejumlah shio hingga akhir Juli 2026, berikut tiga shio yang diprediksi paling kuat menarik keberuntungan bertubi-tubi. 

Selengkapnya, simak peluang rezeki, karier, dan kehidupan pribadi yang menanti mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Akhir Juli 2026! 3 Zodiak Ini Akan Menerima Kabar Baik Mulai dari Karier, Keuangan, hingga Hubungan Pribadi, Cek Zodiakmu! - Image
Zodiak

Akhir Juli 2026! 3 Zodiak Ini Akan Menerima Kabar Baik Mulai dari Karier, Keuangan, hingga Hubungan Pribadi, Cek Zodiakmu!

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.25 WIB

4 Shio Ini Rasakan Hidup Membaik Mulai Kamis 16 Juli 2026, Berbagai Keberuntungan Menyertai - Image
Zodiak

4 Shio Ini Rasakan Hidup Membaik Mulai Kamis 16 Juli 2026, Berbagai Keberuntungan Menyertai

Kamis, 16 Juli 2026 | 16.56 WIB

4 Zodiak Ini Dibanjiri Keberuntungan dan Rezeki Melimpah pada Hari Kamis 16 Juli 2026 - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Dibanjiri Keberuntungan dan Rezeki Melimpah pada Hari Kamis 16 Juli 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 16.54 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore