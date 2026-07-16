3 Shio Ini Paling Kuat Menarik Keberuntungan Bertubi-tubi hingga Akhir Juli 2026

JawaPos.com - Ramalan astrologi Tiongkok menyebutkan ada tiga shio yang diprediksi paling kuat menarik keberuntungan hingga akhir Juli 2026.

Memasuki paruh kedua Juli 2026, dinamika energi dalam astrologi Tiongkok diperkirakan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pergeseran pengaruh elemen harian dan bulanan diyakini menciptakan peluang baru bagi beberapa shio untuk menikmati fase yang lebih menguntungkan, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Bagi sebagian orang, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk rezeki yang datang secara tiba-tiba.

Dalam pandangan astrologi, hoki juga dapat berupa bertemunya orang yang tepat, terbukanya peluang karier, membaiknya hubungan dengan keluarga, hingga keberhasilan menyelesaikan masalah yang selama ini menghambat langkah.

Momentum seperti inilah yang dipercaya sedang mengiringi beberapa shio hingga penghujung Juli 2026.

Dirangkum dari laman Your Tango, yang mengulas pengaruh energi astrologi terhadap sejumlah shio hingga akhir Juli 2026, berikut tiga shio yang diprediksi paling kuat menarik keberuntungan bertubi-tubi.