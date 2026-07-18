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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.55 WIB

Ramalan Zodiak Leo 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Ketegangan dalam kehidupan romantis cenderung meningkat hari ini, zodiak leo. Kemungkinan besar, ada tanggung jawab tertentu yang leo rasa harus dipenuhi. Namun, hal ini akan menjauhkan leo dari pengalaman bersama orang lain. 

Terlepas dari sedang terlibat dalam hubungan romantis atau tidak, energi hari ini kemungkinan akan memunculkan masalah terkait cinta dan romansa. Cobalah untuk menemukan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan waktu luang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus belajar peduli pada perasaan pasangan untuk menumbuhkan semangat baru dalam hubungan asmara. Terkait karir, renungkan perubahan yang telah terjadi di sektor karir dan bersyukurlah atas semuanya.

Sementara itu, kunjungi dokter sesegera mungkin saat leo terserang flu, sakit tenggorokan, dan pilek pada hari ini. Terkait keuangan, pengeluaran yang meningkat tajam membuat penghasilan leo habis terkuras.

Cinta Leo

Untuk menumbuhkan semangat baru dalam hubungan asmara, leo harus belajar untuk peduli pada perasaan pasangan. Hal ini akan membantu mendekatkan kalian berdua. 

Cobalah untuk menghormati perasaan pasangan. Ingatlah bahwa cinta adalah tentang berbagi dan peduli pada perasaan satu sama lain.

Karir Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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