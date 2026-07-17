Ramalan Cinta Zodiak Hari Ini, 18 Juli 2026: Scorpio Berhenti Mempermainkan Perasaan dan Pisces Siap dengan Romansa Baru

Ilustrasi 12 zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, 17 Juli 2026, Jupiter di Leo sejajar dengan Uranus di Gemini.



Posisi ini menciptakan energi yang menyenangkan sekaligus mendebarkan ke dalam kehidupan romantis setiap zodiak.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (17/7), berikut selengkapnya ramalan cinta hari ini, 17 Juli 2026 untuk 12 zodiak.



1. Aries



Aktifkan ponsel Anda hari ini wahai Aries, karena pada 17 Juli 2026 Anda akan menerima pesan atau panggilan dari seseorang yang sama sekali tak terduga.



Orang tersebut ingin menjajaki kemungkinan dan melihat bagaimana perasaan Anda.



Orang tersebut mungkin juga ingin tahu apakah Anda sudah memiliki kekasih atau penasaran dengan rencana masa depan Anda.



Meski Anda tidak merencanakan percakapan ini, tapi ini menantang Anda.



Anda bisa mendapatkan semua yang pernah Anda impikan, tapi Anda harus berani mengambil langkah untuk mendapatkannya.



2. Taurus



Sesuatu yang luar biasa segera datang hari ini, 17 Juli 2026.



Pada akhirnya keadaan mulai membaik, mungkin datang dalam bentuk uang atau tawaran yang membawa rasa kelimpahan dalam hidup Anda.



Anda pantas mendapatkan semua itu!.



Anda juga layak mendapatkan cinta dan kekayaan sekaligus.

Jadi, izinkan diri untuk percaya bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi.



3. Gemini



Jangan tahan diri Anda di tanggal 17 Juli 2026.

Bertindaklah sesuai perasaan dan jujurlah tentang apa yang Anda inginkan, bukan hanya yang membuat Anda nyaman.



Anda harus jujur dengan emosi Anda sendiri pada Jumat ini.



Berkat energi Jupiter di Leo, Anda semakin berani dan semakin baik pula hasilnya.



Jangan tahan kata-kata atau kreativitas, karena itu mungkin kunci menuju hati orang yang selama ini Anda cari.



4. Cancer



Secara alami Anda mencintai, tapi Anda cenderung menarik orang-orang yang tidak membalas cinta Anda.



Tapi, hari ini berbeda, entah awal dari kisah cinta baru atau pendalaman dari hubungan yang sudah terjalin.



Namun, pada akhirnya Anda menerima cinta yang selalu Anda berikan kepada orang lain.



Izinkan diri Anda untuk menerimanya, karena Anda layak mendapatkan cinta sejati dan timbal baliknya, meski Anda belum pernah mengalami ini sebelumnya.



5. Leo



Jumat, 17 Juli 2026, Anda sadar bahwa perasaan Anda telah berubah.



Tiba-tiba saja Anda mendambakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya.



Jika Anda sedang menjalin hubungan, bersikaplah jujur dan terbuka tentang ini.



Penting untuk jujur tentang emosi Anda, tapi jangan terlalu impulsif.



Keseimbangan harus ditemukan.



Meski putus hubungan mungkin terjadi, tapi energi hari ini juga dapat membantu meningkatkan hubungan Anda saat ini.



6. Virgo



Perubahan datang pada 17 Juli 2026.



Anda yang tidak pandai menghadapi perubahan mendadak, tidak punya pilihan lain hari ini.



Jalan hidup Anda bergeser!.

Ini memengaruhi hubungan Anda dan apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri.



Jadi, daripada fokus pada perubahannya, berusahalah mengikuti intuisi, karena ketika Anda sepenuhnya memercayai diri sendiri dan perasaan, Anda jauh lebih mudah beradaptasi.



7. Libra



Akan ada kejutan untuk Anda hari ini!.



Apa pun rencana yang Anda buat, alam semesta memiliki kehendaknya sendiri yang terkadang membuat Anda tidak punya pilihan selain mengikutinya.



Orang baru akan hadir dalam hidup Anda pada 17 Juli 2026.

Mereka membawa serta mimpi yang sepenuhnya baru.



Anda mungkin menolak pada awalnya, tapi percayalah pada apa yang akan datang.



Anda ditakdirkan mendapatkan lebih dari yang Anda miliki sekarang dan itu termasuk cinta yang lebih besar.



8. Scorpio



Meski sering kali tampak ada pemenang dan pecundang dalam percintaan, tapi penting untuk diingat bahwa cinta bukan permainan.



Ini juga berarti Anda tidak boleh mempermainkan perasaan seseorang atau membiarkan perasaan Anda dimanfaatkan.



Meski hari ini membawa energi dramatis, tapi ingatlah bahwa percintaan itu lebih baik jika kedua belah pihak secara aktif memilih satu sama lain.



Tak seorang pun boleh merasa dipaksa atau dimanipulasi.



9. Sagitarius



Mungkin di hari ini Anda mendapati diri menikmati perjalanan menuju matahari terbenam.



Ini berarti meski Anda memiliki peluang untuk ditemani seseorang saat memulai kehidupan impian Anda, menjalaninya seorang diri pun bisa sama manisnya.



Perubahan penting datang pada 17 Juli 2026 yang akan membantu mengingatkan Anda bahwa mimpi memang bisa menjadi kenyataan.



Jadi, terbukalah terhadap bagaimana cinta datang dan peluang yang memasuki hidup Anda.



10. Capricorn



Tanggal 17 Juli 2026 akan memberi Anda kesempatan sempurna untuk mendefinisikan kembali hubungan Anda dan mencari cara memperbaikinya.



Meski ini sama saja dengan membuka peluang untuk terhubung kembali dengan pasangan, tapi ini juga berarti Anda mulai lebih menikmati hidup.



Mencoba memperbaiki situasi bukan hal yang sia-sia.

Tapi, jika Anda memiliki pola pikir negatif, perubahan positif hampir mustahil.



Jumat ini, ambillah kesempatan untuk benar-benar memiliki semua yang pernah Anda inginkan.



11. Aquarius



Meski perasaan Anda muncul tiba-tiba, tapi percayalah, perasaan itu nyata.



Jangan anggap emosi hanya sebagai sesuatu yang sementara apalagi menyepelekannya.



Di hari Jumat, 17 Juli 2026, tepatnya saat Jupiter sejajar dengan Uranus, Anda akan dikejutkan oleh cinta.



Anda mungkin jatuh cinta pada seseorang yang tak terduga atau terkejut dengan betapa cepatnya hubungan berkembang.



Semua seolah terasa pas dan benar.



Percayalah pada perasaan ini dan jangan khawatir tentang apa yang mungkin salah.



12. Pisces



Izinkanlah diri Anda diperhatikan.



Meski Anda bukan seseorang yang selalu mencari sorotan, bukan berarti Anda tidak layak diperhatikan.

Tapi, Anda tahu ada perbedaan antara kekaguman dan ketertarikan yang tulus.



Pada 17 Juli 2026, seseorang yang telah memerhatikan Anda akan mengeluarkan pernyataan.



Orang tersebut mungkin mengancam gelembung keamanan kecil yang telah Anda bangun.

Tapi, penting untuk percaya bahwa cinta bisa berbeda kali ini.





Jadi, izinkanlah diri Anda wahai Pisces untuk terbuka pada romansa baru hari ini.