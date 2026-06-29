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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 18 Juli 2026 | 08.00 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak scorpio harus waspada terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin menyimpan perasaan iri atau emosi negatif. Beberapa masalah yang melibatkan orang-orang di sekitar mungkin akan muncul. 

Pendapat mereka tidak beralasan, tetapi pastikan scorpio tidak memperkeruh api kebencian mereka. Percaya diri, berani, dan fokuslah pada tanggung jawab agar scorpio tetap baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 18 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil menikmati kegiatan santai. Terkait karir, sudah saatnya scorpio bersantai dan menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.

Sementara itu, pastikan tidak melibatkan diri dalam kontroversi yang menimbulkan ketegangan mental. Pada ranah keuangan, scorpio perlu bersikap realistis saat pengeluaran saat ini sedang tinggi.

Cinta Scorpio

Pertemuan romantis hari ini, akan menambah bumbu dalam hidup dan membuat scorpio tetap dalam suasana hati yang gembira. Ada indikasi bahwa scorpio akan menikmati kebersamaan dengan pasangan sambil menikmati kegiatan santai. 

Hal ini akan menyegarkan pikiran dan tubuh, serta memberi scorpio dan pasangan kesempatan untuk saling memahami dengan baik.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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