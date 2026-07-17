3 Zodiak yang Dikenal Paling Berani Mengungkapkan Perasaan Terlebih Dulu Demi Menangkap Peluang Asmara

JawaPos.com-Beberapa zodiak merasa gugup untuk mengungkapkan perasaannya karena takut saat ditolak.
Mereka tidak ingin patah hati, tetapi pada akhirnya justru menyakiti diri sendiri karena memilih memendam perasaan dan tidak pernah mengambil langkah.
Di sisi lain, ada zodiak yang jauh lebih jujur terhadap apa yang mereka rasakan. Mereka tidak akan ragu mengajak gebetan berkencan atau bahkan mengungkapkan perasaan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/07) berikut tiga zodiak yang tidak pernah takut untuk mengungkapkan perasaannya.
Aries
Aries memahami bahwa mereka tidak akan cocok dengan semua orang. Ditolak bukan berarti mereka tidak layak dicintai. Meski mengalami penolakan, aries mampu bangkit dengan cepat. Mereka tidak akan terus menerus menyesali kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Bagi aries, jika seseorang menolak mereka, berarti orang tersebut memang bukan pasangan yang tepat.
Leo
Leo mengenali kelebihan yang dimiliki dan sadar bahwa dirinya adalah sosok yang layak diperjuangkan. Leo tetap tidak takut mengambil langkah lebih dahulu untuk mengungkapkan perasaan. Penolakan tidak akan banyak menggoyahkan rasa percaya diri leo karena mereka tahu masih banyak orang lain yang akan tertarik untuk mengenal mereka.
Capricorn
Capricorn tidak melihat manfaat dari memberikan sinyal yang membingungkan atau berpura-pura sulit didekati. Menurut capricorn, semakin banyak permainan yang dilakukan, semakin lama pula hubungan itu akan dimulai. Capricorn dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak takut memperjuangkan apa yang diinginkan.
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