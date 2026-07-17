Ramalan Zodiak Pekan Ini 18–24 Juli 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio Hadapi Perubahan Karier hingga Cinta

Ilustrasi tanda zodiak dalam lembaran kertas / Foto: (Magnific)
JawaPos.com — Memasuki pekan 18–24 Juli 2026, Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio akan menghadapi berbagai dinamika dalam pekerjaan, keuangan, serta hubungan. Periode ini menjadi momen untuk mengevaluasi langkah, memperbaiki komunikasi, dan mengambil keputusan dengan lebih matang.
Bagi keempat zodiak ini, pekan ini menjadi waktu untuk melakukan refleksi, mengevaluasi berbagai pilihan, serta menata kembali langkah dalam menghadapi dinamika pekerjaan, keuangan, dan hubungan.
Dilansir dari Chatelaine, Jumat (17/7/2026), ramalan zodiak pekan ini menyoroti kondisi kehidupan empat tanda bintang, mulai dari perkembangan karier, stabilitas keuangan, hingga dinamika hubungan asmara.
Meski tidak dapat dianggap sebagai kepastian masa depan, ramalan bintang dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami diri dan mempersiapkan langkah ke depan.
1. Leo: Saatnya Membuktikan Diri Lewat Konsistensi, Bukan Ego
Pekan ini menjadi waktu bagi Leo untuk mengurangi keinginan membuktikan diri melalui ego atau pengakuan dari orang lain. Kemampuan dan kerja keras justru akan lebih terlihat ketika ditunjukkan melalui hasil yang konsisten.
Dalam lingkungan kerja, sikap tenang dan profesional dapat membuat Leo semakin dihargai oleh rekan maupun atasan. Tidak perlu selalu menjadi pusat perhatian karena pencapaian yang nyata akan berbicara lebih kuat.
Dari sisi keuangan, kondisi Leo berpotensi membaik berkat keputusan yang lebih realistis dan penuh pertimbangan. Menghindari langkah impulsif akan membantu menjaga kestabilan finansial.
Dalam hubungan asmara, Leo disarankan memberi ruang untuk berdiskusi dan tidak selalu mempertahankan pendapat sendiri. Mengalah sesaat dapat membuka komunikasi yang lebih sehat.
Hari baik Leo adalah Kamis, warna keberuntungan merah bata, dengan angka keberuntungan 10.
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