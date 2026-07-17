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Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.17 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Minggu Ini: Perubahan Besar Siap Menanti!

Ilustrasi tanda zodiak dalam lembaran kertas / Foto: (Magnific) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam lembaran kertas / Foto: (Magnific)

JawaPos.com — Banyak orang menjadikan ramalan zodiak sebagai cara untuk melihat gambaran suasana hati, peluang, dan tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. 

Memasuki pekan ini, empat zodiak mulai dari Sagitarius hingga Pisces diprediksi menghadapi fase yang mendorong mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama terkait karier, keuangan, dan hubungan.

Dilansir dari Chatelaine, Jumat (17/7), ramalan bintang pekan ini menunjukkan bahwa Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces sama-sama memiliki potensi untuk berkembang sesuai situasi yang dihadapi masing-masing. 

Meski membawa energi positif, setiap zodiak tetap disarankan mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal.

1. Sagitarius: Peluang Karier Terbuka, tetapi Jangan Abaikan Risiko

Sagitarius diprediksi memasuki pekan dengan energi optimisme yang kuat. Sikap positif ini dapat membuka berbagai peluang baru, terutama dalam bidang karier yang membutuhkan keberanian mengambil langkah berbeda. 

Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberanian, melainkan juga kemampuan membaca risiko sebelum membuat keputusan besar.

Dari sisi keuangan, kondisi Sagitarius disebut mengalami perkembangan selama mampu menghindari tindakan impulsif. Keinginan untuk segera mendapatkan hasil besar perlu diimbangi dengan perencanaan yang lebih matang. 

Dalam hubungan asmara, komunikasi mengenai komitmen menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa percaya dan kepastian bersama pasangan.

Hari baik Sagitarius adalah Rabu, dengan warna keberuntungan ungu dan angka keberuntungan 6.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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