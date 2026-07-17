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Jumat, 17 Juli 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mendapat kesempatan untuk menghabiskan hari yang indah di rumah. Inilah saatnya gemini akan menyadari keindahan keluarga. Hati gemini akan dipenuhi rasa syukur atas dukungan yang mereka berikan, jadi ungkapkanlah perasaanmu. 

Pada kesempatan ini, lakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka. Habiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, karena merekalah yang membantu gemini dalam menetapkan prioritas yang tepat.

Zodiak cancer mungkin merenungkan perubahan yang terjadi dalam hidup baru-baru ini. Cancer merasa bersyukur atas teman dan keluarga yang selalu ada. 

Hari ini, cobalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka dan mengakui pengaruh positif yang mereka berikan. Bukalah hati dan yakinkan mereka bahwa cancer juga ada untuk mereka, serta siap membalas cinta kapan pun dibutuhkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 17 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu berusaha memperbaiki romansa yang tidak sedang dalam kondisi terbaiknya hari ini. Terkait karir, pikirkan dan rencanakan langkah-langkah untuk memanfaatkan perubahan di tempat kerja demi keuntungan sendiri

Sementara itu, bertahanlah sejenak karena gemini mungkin tengah terbebani oleh pengeluaran medis yang muncul. Terkait keuangan, investasi yang gemini lakukan di masa lalu mungkin tidak memberikan keuntungan seperti yang diharapkan.

Cinta Gemini

Romansa mungkin tidak sedang dalam kondisi terbaiknya hari ini, sehingga gemini perlu berusaha untuk memperbaikinya. Gemini dan pasangan perlu meluangkan waktu untuk menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terkubur akibat rutinitas sehari-hari. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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