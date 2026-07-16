5 Weton yang Konon Memiliki Sifat Seperti Cahaya Bulan: Tenang, Bijak, dan Berwibawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, istilah Lakuning Rembulan memiliki arti "berjalan seperti bulan". Istilah ini menggambarkan sosok yang dipercaya memiliki karakter lembut, menenangkan, serta mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, seseorang yang termasuk dalam kategori Lakuning Rembulan disebut memiliki sifat bijaksana, sabar, dan penuh keteduhan. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menciptakan rasa nyaman bagi orang lain melalui sikap rendah hati dan pembawaan yang tenang.

Selain karakter tersebut, weton Lakuning Rembulan juga dipercaya memiliki perjalanan hidup yang dipenuhi keberkahan, baik dalam hal rezeki, hubungan sosial, maupun keharmonisan keluarga.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang tidak memiliki pembuktian ilmiah. Penafsiran mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai wawasan budaya atau hiburan.

Baca Juga:12 Weton yang Dipercaya Mengalami Perubahan Nasib dari Kesulitan Menuju Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang dipercaya termasuk dalam kategori Lakuning Rembulan dan memiliki kehidupan penuh keberkahan menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Senin Kliwon Kelahiran pada hari Senin Kliwon dalam tradisi Jawa dipercaya memiliki aura ketenangan yang istimewa dan berhati lembut bagaikan rembulan yang penuh kasih.

Orang dengan perhitungan hari ini cenderung berpikir matang sebelum mengambil keputusan dan memiliki kemampuan meredakan konflik melalui tutur kata yang lembut.

Jiwa kepemimpinan tumbuh secara alami dalam diri mereka, menjadikan sosok ini disegani di lingkungannya.

Rezeki mereka dipercaya mengalir dengan lancar berkat sifat ikhlas yang selalu dijunjung tinggi dalam keseharian.