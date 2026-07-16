8 Shio Paling Hoki Agustus 2026: Rezeki Mengalir, Karier Melesat, Cinta Berkembang, Siapa Menempati Posisi Pertama?

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak pencinta astrologi Tiongkok mulai mencari tahu bagaimana pergerakan energi bulanan memengaruhi setiap shio.

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, pergantian bulan dipercaya membawa perubahan keberuntungan yang dapat berdampak pada karier, keuangan, hingga kehidupan asmara seseorang.

Pada Agustus 2026 yang berada dalam pengaruh Bulan Monyet di Tahun Kuda Api, beberapa shio diprediksi memperoleh dukungan energi yang lebih kuat dibandingkan shio lainnya.

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Momentum ini dipercaya membuka lebih banyak kesempatan untuk berkembang, memperluas relasi, serta meningkatkan stabilitas finansial apabila dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perlu dipahami bahwa ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan dalam astrologi Tiongkok.

Prediksi ini sebaiknya dijadikan sebagai motivasi untuk lebih optimistis dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai peluang, bukan sebagai kepastian yang akan selalu terjadi.

Berikut urutan delapan shio yang diprediksi paling beruntung sepanjang Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Tedy Wong Msi pada Kamis (16/07).

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau membuka daftar sebagai salah satu shio yang mulai merasakan perubahan positif setelah melalui beberapa bulan yang penuh tantangan.