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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.08 WIB

Sering Dianggap Membawa Hoki, Ini 10 Tanda Alam yang Perlu Diketahui

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Sejak dahulu, berbagai budaya meyakini bahwa alam dapat menghadirkan isyarat tertentu yang berkaitan dengan perjalanan hidup seseorang. Beragam fenomena di sekitar sering dimaknai sebagai simbol yang membawa pesan, baik yang bernilai positif maupun negatif.

Bagi sebagian orang, kemunculan tanda-tanda tertentu di alam dipercaya menjadi pertanda datangnya keberuntungan, rezeki, atau perubahan baik dalam kehidupan. Meski bersifat kepercayaan dan tidak memiliki dasar ilmiah yang pasti, pandangan ini masih banyak diyakini hingga kini.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat sejumlah tanda alam yang dipercaya berkaitan dengan datangnya keberuntungan dan kemakmuran. Berikut 10 pertanda yang sering dikaitkan dengan nasib baik.

1. Ketika seekor kucing datang ke rumah Anda

Kucing berwarna kuning melambangkan keberuntungan yang tersembunyi di balik kesialan.

Mereka dipercaya sebagai pertanda keberuntungan, sedangkan kucing hitam dan putih melambangkan pengkhianatan dan kematian.

2. Ketika seekor kucing melahirkan di rumah Anda

Kucing yang melahirkan di rumah Anda dianggap sebagai pertanda baik karena dipercaya roh jahat tidak akan pernah masuk ke tempat tinggal tersebut.

Keluarga juga diyakini akan makmur dalam waktu tiga bulan. Oleh karena itu, kelahiran anak kucing dianggap sangat baik untuk keberuntungan.

3. Ketika seekor kupu-kupu terbang ke rumah Anda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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