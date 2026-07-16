4 Zodiak Paling Beruntung Hari Ini 16 Juli 2026: Rezeki Mengalir, Peluang Terbuka, dan Hidup Makin Berkembang

Ilustrasi Rezeki Mengalir (frimufilms/magnific)
JawaPos.com - Pergerakan planet dalam astrologi kerap menjadi perhatian karena diyakini membawa energi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
Pada Kamis, 16 Juli 2026, aspek oposisi antara Jupiter dan Pluto menjadi salah satu fenomena astrologi yang dinilai mampu membuka peluang baru, mempercepat proses perubahan, sekaligus menghadirkan keberuntungan bagi beberapa zodiak.
Jupiter dikenal sebagai planet yang melambangkan keberuntungan, pertumbuhan, dan kelimpahan.
Sementara itu, Pluto identik dengan transformasi, keberanian menghadapi tantangan, serta proses meninggalkan hal-hal yang tidak lagi memberikan manfaat.
Ketika keduanya saling berhadapan, energi yang muncul dipercaya mampu mengubah hambatan menjadi kesempatan yang bernilai.
Bagi 4 zodiak berikut, momen ini diperkirakan menjadi waktu yang tepat untuk mengambil keputusan penting, memperbaiki pola pikir, hingga membuka pintu rezeki yang sebelumnya tidak terlihat.
Berikut ulasan lengkap mengenai zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan paling besar pada 16 Juli 2026 diulas dari Yourtango.com.
1. Sagittarius: Keberuntungan Berlipat Membuka Jalan Menuju Kesuksesan
Sagittarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menikmati keberuntungan paling besar pada Kamis, 16 Juli 2026.
Hal ini dipengaruhi oleh posisi Jupiter yang berada di sektor pembelajaran dan pengembangan diri, wilayah yang selaras dengan karakter alami Sagittarius.
Kondisi tersebut menciptakan energi positif yang memperkuat kemampuan untuk berkembang dalam berbagai bidang.
Perubahan terbesar justru dimulai dari cara Anda memandang tantangan.
Situasi yang sebelumnya terasa berat kini dapat dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh pengalaman baru.
Pergeseran pola pikir ini membuat setiap hambatan berubah menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi.
Keberuntungan Sagittarius tidak hanya terlihat dari peluang yang datang pada hari itu, tetapi juga dari perubahan karakter yang terbentuk.
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