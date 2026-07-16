Ramalan Zodiak Pisces 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Zodiak pisces perlu lebih memperhatikan kesehatan hari ini. Sangat disarankan bagi penderita diabetes untuk memantau kadar gula darah. Selain itu, perhatikan makananmu dan cobalah memperbaiki kesehatan secara perlahan.
Berjalan-jalanlah di pagi hari atau berolahragalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Cobalah kembali berolahraga mulai hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 16 Juli 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces perlu waspada karena seseorang mungkin bersikap tidak tulus. Terkait karir, pisces dapat mengharapkan promosi atau kenaikan gaji setelah meraih prestasi di tempat kerja.
Sementara itu, waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul dan mengancam kesehatan anggota keluarga. Terkait keuangan, pisces harus bijak saat mengambil keputusan jika memiliki keinginan yang bertentangan untuk melakukan pembelian dan juga menabung.
Cinta Pisces
Waspadalah dalam urusan cinta, karena seseorang mungkin bersikap tidak tulus terhadap pisces. Jika seseorang baru-baru ini membuat pisces jatuh cinta, perhatikan orang tersebut dan tanyakan pada diri sendiri apakah ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan.
Pertimbangkan dengan serius apakah beberapa hal yang telah dilakukan orang tersebut, dilakukan untuk mencapai keuntungan jangka pendek. Lindungi diri sendiri dengan sangat hati-hati hari ini.
Karir Pisces
Hari ini sangat baik bagi perkembangan karir pisces. Pisces berprestasi sangat baik di tempat kerja dan dapat mengharapkan promosi atau kenaikan gaji.
Cobalah mengharapkan peluang baru datang dan segeralah meraihnya. Ini akan membawa pisces menuju tujuan baru dan menarik.
Kesehatan Pisces
Hari ini mungkin membawa beberapa ancaman kesehatan anggota keluarga. Waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul.
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