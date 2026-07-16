Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 16 Juli 2026 | 13.01 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces perlu lebih memperhatikan kesehatan hari ini. Sangat disarankan bagi penderita diabetes untuk memantau kadar gula darah. Selain itu, perhatikan makananmu dan cobalah memperbaiki kesehatan secara perlahan. 

Berjalan-jalanlah di pagi hari atau berolahragalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Cobalah kembali berolahraga mulai hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 16 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu waspada karena seseorang mungkin bersikap tidak tulus. Terkait karir, pisces dapat mengharapkan promosi atau kenaikan gaji setelah meraih prestasi di tempat kerja.

Sementara itu, waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul dan mengancam kesehatan anggota keluarga. Terkait keuangan, pisces harus bijak saat mengambil keputusan jika memiliki keinginan yang bertentangan untuk melakukan pembelian dan juga menabung.

Cinta Pisces

Waspadalah dalam urusan cinta, karena seseorang mungkin bersikap tidak tulus terhadap pisces. Jika seseorang baru-baru ini membuat pisces jatuh cinta, perhatikan orang tersebut dan tanyakan pada diri sendiri apakah ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. 

Pertimbangkan dengan serius apakah beberapa hal yang telah dilakukan orang tersebut, dilakukan untuk mencapai keuntungan jangka pendek. Lindungi diri sendiri dengan sangat hati-hati hari ini.

Karir Pisces

Hari ini sangat baik bagi perkembangan karir pisces. Pisces berprestasi sangat baik di tempat kerja dan dapat mengharapkan promosi atau kenaikan gaji. 

Cobalah mengharapkan peluang baru datang dan segeralah meraihnya. Ini akan membawa pisces menuju tujuan baru dan menarik.

Kesehatan Pisces

Hari ini mungkin membawa beberapa ancaman kesehatan anggota keluarga. Waspadai batuk atau pilek yang tampaknya muncul. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.59 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.57 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 16 Juli 2026 | 12.55 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore