Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini mungkin mengharuskan zodiak sagitarius untuk berperan sebagai teman yang baik dan jujur. Kemungkinan, teman sedang membutuhkan bantuan atau nasihat sagitarius.

Meskipun sulit, bantu mereka dan tegur perilakunya yang mengganggu. Jujurlah sepenuhnya ketika temanmu sangat membutuhkannya. Ingatlah untuk menangani segala sesuatu dengan penuh kelembutan.

Hari ini, zodiak capricorn mungkin merasa stres. Tenanglah dan jangan khawatir, karena ini mungkin akumulasi beban kerja berlebih selama beberapa minggu terakhir.

Cobalah mengendalikan amarah, karena tidak ada kebaikan yang pernah datang darinya. Rangkul ketenangan demi orang lain dan juga kedamaian mental. Bahkan jika diprovokasi, cobalah untuk menanggapi situasi secara rasional.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Untuk menemukan pasangan yang tepat, zodiak sagitarius perlu bersabar karena akan membutuhkan waktu. Terkait karir, sagitarius akan menemukan petunjuk untuk peluang karir yang baik hari ini.

Sementara itu, perhatikan kesehatan anggota keluarga, karena mereka butuh sedikit perhatian. Pada ranah keuangan, kondisi keuangan sagitarius mungkin tengah terbebani oleh pengeluaran terkait keluarga.

Cinta Sagitarius