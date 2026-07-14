Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.33 WIB

Sulit Menyerah, 5 Zodiak Ini Selalu Menemukan Cara untuk Bangkit

ilustrasi zodiak yang selalu bangkit dari kegagalan. /Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang selalu bangkit dari kegagalan. /Freepik

JawaPos.com - Kegagalan merupakan pengalaman yang hampir setiap orang alami dalam perjalanan hidup. Namun, tidak semua orang meresponsnya dengan cara yang sama.

Ada individu yang mampu menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit dan mencoba kembali dengan semangat baru.

Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki daya juang, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi yang membuat mereka lebih cepat pulih setelah menghadapi kemunduran.

Mengutip Myinnercreative, berikut lima zodiak yang dikenal paling tangguh dalam bangkit dari kegagalan. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?

1. Aries

Aries tidak membiarkan kegagalan membuat mereka terpuruk terlalu lama.

Ketika mengalami kemunduran, mereka tidak berkutat pada hal itu, namun mengambil tindakan.

Sifat yang kompetitif dan penuh tekad mendorong mereka untuk mencoba lagi, sering kali dengan lebih banyak energi daripada sebelumnya.

2. Scorpio

Scorpio memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dari kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu, 15 Juli 2026: Percaya pada Proses, Langkah Berani Membuka Kesempatan Lebih Besar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Rabu, 15 Juli 2026: Percaya pada Proses, Langkah Berani Membuka Kesempatan Lebih Besar

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 15 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Perubahan, Kesempatan Baru Menanti di Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Rabu, 15 Juli 2026: Saatnya Percaya pada Perubahan, Kesempatan Baru Menanti di Depan

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 15 Juli 2026: Dengarkan Intuisi, Kesempatan Besar Berawal dari Langkah Kecil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Rabu, 15 Juli 2026: Dengarkan Intuisi, Kesempatan Besar Berawal dari Langkah Kecil

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore