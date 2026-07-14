Sulit Menyerah, 5 Zodiak Ini Selalu Menemukan Cara untuk Bangkit

ilustrasi zodiak yang selalu bangkit dari kegagalan. /Freepik
JawaPos.com - Kegagalan merupakan pengalaman yang hampir setiap orang alami dalam perjalanan hidup. Namun, tidak semua orang meresponsnya dengan cara yang sama.
Ada individu yang mampu menjadikan kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit dan mencoba kembali dengan semangat baru.
Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki daya juang, ketahanan mental, dan kemampuan beradaptasi yang membuat mereka lebih cepat pulih setelah menghadapi kemunduran.
Mengutip Myinnercreative, berikut lima zodiak yang dikenal paling tangguh dalam bangkit dari kegagalan. Apakah zodiak Anda termasuk di antaranya?
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1. Aries
Aries tidak membiarkan kegagalan membuat mereka terpuruk terlalu lama.
Ketika mengalami kemunduran, mereka tidak berkutat pada hal itu, namun mengambil tindakan.
Sifat yang kompetitif dan penuh tekad mendorong mereka untuk mencoba lagi, sering kali dengan lebih banyak energi daripada sebelumnya.
2. Scorpio
Scorpio memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit dari kegagalan.
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