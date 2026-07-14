Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.28 WIB

Dipercaya Bernasib Baik, 9 Tanggal Lahir Ini Hidupnya Penuh dengan Kemakmuran

ilustrasi tanggal lahir ini ditakdirkan hidup makmur./Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir ini ditakdirkan hidup makmur./Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap angka dipercaya memiliki energi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan keberuntungan.

Melalui penafsiran terhadap tanggal lahir, ilmu ini meyakini bahwa seseorang dapat memiliki kecenderungan tertentu dalam meraih kemakmuran maupun kesuksesan finansial.

Meski bersifat sebagai sebuah kepercayaan, numerologi mengaitkan beberapa tanggal lahir dengan peluang yang lebih besar untuk menikmati keberuntungan dalam hidup.

Mengutip English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi tersebut menurut pandangan numerologi.

1. Tanggal 8 dan 17

Mereka mempunyai energi getaran kemakmuran, otoritas, dan pencapaian materi.

Orang-orang ini sering kali memiliki kemampuan alami untuk menyusun strategi dan menangani masalah keuangan dengan mudah.

Tekad kuat terhadap tujuan dapat membantu mereka mencapai kesuksesan finansial yang signifikan.

2. Tanggal 11 dan 22

Pemilik tanggal lahir ini mempunyai peluang besar untuk sukses secara finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang Diprediksi Paling Berlimpah Rezeki dan Kemakmuran Sepanjang Juli 2026, Peluang Emas Berdatangan! - Image
Zodiak

3 Shio yang Diprediksi Paling Berlimpah Rezeki dan Kemakmuran Sepanjang Juli 2026, Peluang Emas Berdatangan!

Rabu, 8 Juli 2026 | 17.45 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Menuju Kemakmuran di Tahun 2026 - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Panen Rezeki dan Menuju Kemakmuran di Tahun 2026

Minggu, 5 Juli 2026 | 20.38 WIB

Seumur Hidup Penuh Kemakmuran, 9 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Bakal Terbebas dari Masalah Keuangan - Image
Zodiak

Seumur Hidup Penuh Kemakmuran, 9 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Bakal Terbebas dari Masalah Keuangan

Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.50 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore