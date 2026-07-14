Dipercaya Bernasib Baik, 9 Tanggal Lahir Ini Hidupnya Penuh dengan Kemakmuran

ilustrasi tanggal lahir ini ditakdirkan hidup makmur./Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap angka dipercaya memiliki energi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan rezeki dan keberuntungan.
Melalui penafsiran terhadap tanggal lahir, ilmu ini meyakini bahwa seseorang dapat memiliki kecenderungan tertentu dalam meraih kemakmuran maupun kesuksesan finansial.
Meski bersifat sebagai sebuah kepercayaan, numerologi mengaitkan beberapa tanggal lahir dengan peluang yang lebih besar untuk menikmati keberuntungan dalam hidup.
Mengutip English Jagran, berikut sembilan tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi tersebut menurut pandangan numerologi.
1. Tanggal 8 dan 17
Mereka mempunyai energi getaran kemakmuran, otoritas, dan pencapaian materi.
Orang-orang ini sering kali memiliki kemampuan alami untuk menyusun strategi dan menangani masalah keuangan dengan mudah.
Tekad kuat terhadap tujuan dapat membantu mereka mencapai kesuksesan finansial yang signifikan.
2. Tanggal 11 dan 22
Pemilik tanggal lahir ini mempunyai peluang besar untuk sukses secara finansial.
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