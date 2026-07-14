3 Zodiak Bakal Mencapai Puncak Kesuksesan, Jalani Banyak Profesi dengan Berani

JawaPos.com - Meniti karier di perusahaan, mulai dari staf biasa hingga mengejar promosi naik jabatan, selama ini dianggap sebagai jalur aman menuju kesuksesan. Namun, kenyataannya sistem kerja konvensional dari jam 9 pagi sampai 5 sore ini tidak cocok untuk semua orang.

Menariknya, analisis astrologi terbaru mengungkap bahwa ada beberapa zodiak yang justru akan jauh lebih sukses dan banjir cuan ketika mereka berani mengambil jalur karier non-tradisional.

Dikutip dari Your Tango, pakar astrologi ternama, Alice Hu, menjelaskan bahwa tiga zodiak tertentu akan mencapai puncak kesuksesan terbesar mereka ketika memiliki portfolio career (portofolio karier). Tren ini merujuk pada gaya hidup kerja di mana seseorang tidak hanya menginvestasikan seluruh energinya pada satu pekerjaan tetap.

"Anda mungkin melakukan pekerjaan paruh waktu, mengelola bisnis sendiri, sekaligus menjadi penulis. Ini adalah kombinasi dari berbagai peran dan peluang yang menghasilkan lebih dari satu aliran pendapatan (multiple streams of income). Jujur saja, inilah masa depan dunia kerja," ungkap Hu.

Apakah zodiak Anda termasuk salah satu yang ditakdirkan sukses lewat jalur ini? Yuk, cek ulasannya berikut!

1. Aquarius: Si Inovator yang Antikritik dan Pembenci Aturan

Sebagai zodiak yang berjiwa merdeka dan inovatif, jalur karier tradisional yang kaku sering kali membuat Aquarius merasa terkekang. "Aquarius adalah zodiak yang mencintai kebebasan dan suka melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri yang berbeda," kata Hu. Menghabiskan waktu seharian di balik meja kubikel kantor bukanlah takdir terbaik Anda.

Zodiak Anda dikuasai oleh Uranus, planet yang melambangkan perubahan mendadak dan pemberontakan. Hal ini membuat Aquarius dikenal sangat mandiri, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, namun sering kali kesulitan jika harus menerima perintah dari atasan atau orang lain.

Oleh karena itu, membangun portofolio karier mandiri adalah opsi paling sempurna. Hu mendorong para Aquarius untuk tidak takut mengejar ide-ide unik atau bahkan "gila" yang ada di kepala mereka. Meskipun orang lain mungkin menganggap Anda aneh atau tidak umum, keberanian Anda menantang status quo justru akan membuka jalan rezeki yang tak disangka-sangka.