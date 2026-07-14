Pernah Terluka dan Kecewa, 3 Zodiak Ini Akan Menarik Kebahagiaan dan Cinta pada Selasa, 14 Juli, Hidup jadi Bermakna

Ilustrasi orang yang bahagia karena jatuh cinta setelah terluka. (freepik)
JawaPos.com - Pada 14 Juli 2026, tiga zodiak ini akan menarik begitu banyak kebahagiaan dan cinta. Tak ada pergerakan planet yang lebih baik untuk mendatangkan energi positif selain saat Bulan memasuki Leo.
Mencari cinta mungkin bahkan tidak ada dalam daftar hal yang harus kita lakukan. Meski begitu, zodiak-zodiak ini pasti akan menemukannya pada hari Selasa.
Hal ini terjadi karena kita menurunkan kewaspadaan. Kita memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kita tidak lagi bersikap defensif. Kita tidak khawatir atau stres. Sebaliknya, kita terbuka terhadap cinta, dan karena itu cinta pun menemukan kita.
Dilansir dari yourtango pada Selasa (14/7), berikut 3 zodiak yan menarik kebahagiaan dan cinta:
1. Cancer
Ketika kita berbicara tentang melepaskan pertahanan diri, hal ini terutama ditujukan untukmu. Kamu pernah terluka sebelumnya, dan seiring waktu, kamu mengembangkan semacam pola penghindaran ikatan. Kamu begitu takut terluka lagi hingga kamu berhenti membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupmu sama sekali.
Aku tidak menyalahkanmu atas hal itu, Cancer. Namun, pada hari Selasa, sesuatu yang misterius tampaknya sedang terjadi. Saat Bulan berpindah dari zodiakmu ke Leo, tiba-tiba, pertahananmu itu tak lagi terasa perlu. Siapa tahu? Mungkin inilah saatnya bagimu untuk mulai merasakan emosi lagi.
Energi ini bertindak sebagai daya tarik magnetis bagi cinta untuk masuk ke dalam hidupmu, dan kali ini kamu tidak menolaknya. Kamu ingin merasakan cinta dan kebahagiaan, dan kamu pun pantas mendapatkannya. Jadi, ikuti saja alurnya. Ini memang sudah ditakdirkan.
2. Taurus
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