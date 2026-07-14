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Kuswandi
Selasa, 14 Juli 2026 | 16.57 WIB

Kesepian Berakhir Bagi 3 Shio Ini Mulai Sekarang Hingga 19 Juli

Ilustrasi orang bahagia setelah mengalami fase kesepian. (Magnific/ benzoix). - Image

Ilustrasi orang bahagia setelah mengalami fase kesepian. (Magnific/ benzoix).

JawaPos.com - Kesepian akhirnya berakhir bagi tiga shio ini selama pekan 13–19 Juli 2026. Tiga tanggal tertentu menandai berakhirnya kesedihan mereka. 

Jumat, Hari Penerimaan, saat Anda menyadari bahwa Anda yang mengendalikan emosi Anda, bukan sebaliknya. Kemudian tibalah hari Sabtu, yang terasa seperti awal baru yang selama ini Anda butuhkan.

Saat hari Minggu, yang merupakan Hari Penutupan, tiba, Anda sudah sangat siap untuk meninggalkan babak kehidupan itu. Meskipun hari-hari ini baru tiba pada akhir pekan, berbagai hal sudah mulai berkembang secara perlahan sebelum itu. 

Setelah beberapa waktu merasa bahwa hidup tidak bersahabat, berbagai. shio ini mencapai semacam titik puncak minggu ini ketika mereka menyadari bahwa segalanya harus berubah. Dan memang begitu.

Dilansir dari yourtango pada Selasa (14/7), berikut  3 shio yang kesepiannya berakhir;

1. Ular
Ular, terkadang kamu merasakan perasaan mengganggu bahwa kamu tidak dicintai. Meskipun di lubuk hatimu yang paling dalam kamu tahu itu tidak benar, entah bagaimana kamu percaya pada kebohongan itu. Alasan kamu menjauh dari semua teman yang bisa kamu dapatkan dan kegiatan yang bisa kamu ikuti adalah karena kamu merasa tidak layak. 

Namun setiap hari minggu ini, saat kamu menghadapi percakapan yang sulit dan momen-momen di mana kamu harus membuka diri, kamu diingatkan bahwa sebenarnya banyak orang yang benar-benar menyukaimu.

Kamu memiliki teman dan keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersamamu. Kamu sudah tidak akan lagi membiarkan suara kecil di kepalamu meyakinkanmu sebaliknya. Dan begitu saja, perasaan kesepian itu akhirnya berlalu.

2. Kuda

Editor: Kuswandi
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