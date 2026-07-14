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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 14 Juli 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk lebih menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan dari rutinitas yang padat. Meski beberapa tantangan mungkin muncul, Anda tetap bisa melewatinya dengan kepala dingin dan sikap yang lebih bijaksana.

Suasana hati yang tenang akan membantu Libra menghadapi berbagai persoalan dengan lebih baik. Luangkan waktu untuk berdoa, bermeditasi, atau melakukan aktivitas spiritual agar energi positif kembali mengalir dan membuat hari terasa lebih ringan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (14/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mengajak Anda untuk lebih memperhatikan ketenangan batin. Mengunjungi tempat ibadah atau meluangkan waktu untuk berdoa dan bermeditasi dapat memberikan rasa damai sekaligus membantu mengurangi beban pikiran. Dengan pikiran yang lebih jernih, Anda akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang hari.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi mengalami sedikit ketegangan akibat meningkatnya sensitivitas emosional. Sikap yang terlalu mudah tersinggung dapat memicu kesalahpahaman dengan pasangan jika tidak segera dikendalikan.

Cobalah untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan mendengarkan sudut pandang pasangan. Sikap saling memahami akan membantu meredakan konflik dan menjaga keharmonisan hubungan.

Karier Libra

Aktivitas pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya. Tumpukan tugas dan tekanan di lingkungan kerja dapat membuat Anda merasa mudah lelah dan kehilangan fokus.

Karena itu, periksa kembali setiap pekerjaan sebelum diselesaikan agar terhindar dari kesalahan yang tidak perlu. Mengatur prioritas dan tetap tenang akan membantu Anda melewati hari kerja dengan lebih baik.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian lebih, terutama pada area kaki dan punggung. Rasa nyeri yang muncul berpotensi mengganggu aktivitas jika dibiarkan.

Luangkan waktu untuk beristirahat yang cukup dan hindari aktivitas fisik berlebihan. Peregangan ringan atau relaksasi juga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman.

Editor: Kuswandi
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