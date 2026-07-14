Kesulitan Akan Berakhir Bagi 4 Shio Ini pada Selasa, 14 Juli, Hidup jadi Lebih Bahagia!

Ilustrasi: Orang yang hidup bahagia setelah kesulitannya berakhir. (freepik)
JawaPos.com - Masa-masa sulit akan berakhir bagi empat shio ini pada Selasa, 14 Juli 2026. Pilar untuk hari Selasa ini adalah Sapi Tanah pada Hari Kehancuran. Bulannya adalah Domba Kayu, dan ini adalah tahun Kuda Api.
Anda benar-benar bisa mengetahui bahwa ini adalah hari Sapi Tanah karena segala sesuatu yang Anda lakukan, semua keinginan Anda mengarah pada stabilitas. Anda hanya ingin segalanya stabil dan sederhana.
Setiap tindakan yang Anda ambil di tempat kerja harus memiliki hasil. Saat berbicara dengan teman, Anda ingin langsung ke intinya. Selasa juga merupakan Hari Kehancuran. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang membuat Anda merasa kewalahan.
Kamu ingin segalanya semudah mungkin. Bahkan saat melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri, kamu menyukai hal-hal yang tidak rumit. Hari ini bukan tentang mencoba hal baru atau tampil mewah. Kamu ingin tahu ke mana tujuanmu dan bagaimana caramu mencapainya.
Dilansir dari yourtango pada Selasa (14/7), berikut 4 shio yang akan berakhir kesulitannya!
1. Kerbau
Kerbau, belakangan ini hubunganmu terasa agak bergejolak, dan kamu sudah benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan ketegangan yang kamu timbulkan dari pihakmu. Pada hari Selasa, kamu memutuskan bahwa jika kalian tidak bisa berada di dekat satu sama lain tanpa bertengkar, maka kamu akan menjauh dan melakukan hal-hal lain. Bagimu, ini adalah hal yang sehat.
Ini bukan benar-benar ‘ghosting’, tapi lebih ke menjaga jarak aman dan memberi ruang sesuai tempatnya. Kamu mengunggah semua foto bahagiamu di media sosial untuk menunjukkan bahwa hidup bisa dan akan terus berjalan tanpa mereka. Mereka menonton cerita-ceritamu, dan kamu tahu betul mereka merindukanmu. Akhirnya, segalanya mulai membaik karena kamu memang sedikit cemburu tapi juga cerdas. Kesulitan-kesulitan itu berakhir; segala cara dibolehkan dalam cinta dan perang!
2. Ular
Pada hari Selasa, Ular, kamu bosan dengan kekacauan yang menumpuk di sekeliling rumahmu. Kamu sudah merencanakan proyek kerajinan tangan untuk masa depan, tapi kamu tahu itu takkan pernah terwujud. Di lubuk hati, kamu merasa seluruh proses ini jauh di luar kemampuanmu. Kamu benar-benar, benar-benar, benar-benar punya niat baik. Tapi kamu tak punya waktu, dan pikiran tentang hal itu yang terus menghantui benakmu terlalu berat.
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