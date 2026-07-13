Angka dan Warna Keberuntungan Sepanjang Minggu Ini untuk 12 Zodiak, Menurut Astrologi

ilustrasi wanita yang pakai baju kuning. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Energi minggu ini berani namun sensitif, sekaligus membawa gairah, pengambilan keputusan yang cepat, daya tarik, kreativitas, dan intensitas emosional.
Ramalan astrologi sepanjang pekan ini menyarankan Anda untuk menggabungkan kepercayaan diri dengan kesabaran.
Minggu ini, angka dan warna keberuntungan berdasarkan zodiak dapat membantu Anda tetap fokus, tenang, dan positif.
Melansir timesofindia, berikut angka dan warna keberuntungan untuk 12 zodiak pada minggu ini.
Aries
Nomor Keberuntungan: 9
Warna Keberuntungan: Merah
Anda mungkin memiliki energi yang tinggi. Gunakan warna merah untuk meningkatkan keberanian, bukan kemarahan. Angka 9 dapat membangun kepercayaan diri dan mendorong tindakan.
Taurus
Nomor Keberuntungan: 6
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